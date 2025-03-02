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МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували

02 березня 2025, 15:59

МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували

МАГАТЕ вивело співробітників ЗАЄС через окуповані території. Фото: Вікіпедія МАГАТЕ вивело співробітників ЗАЄС через окуповані території. Фото: Вікіпедія

Міжнародна агенція з атомної енергії (МАГАТЕ) могла провести ротацію на Запорізькій АЕС без згоди України. Імовірно, це сталося через окуповані території та РФ. Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

«Те, що ще кілька днів тому видавалося неможливим, сталося. МАГАТЕ направило свій персонал на Запорізьку АЕС через територію РФ без погодження з Україною», — написав він.

Міністерство закордонних справ засудило це рішення, наголосивши, що Росія цілеспрямовано створює штучні перешкоди для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушує їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтує резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.

«Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства. Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями», — йдеться у повідомленні.

У МЗС нагадали, що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН.

«Лише припинення російського ядерного шантажу та повернення ЗАЕС під контроль законного власника – України – дозволить забезпечити там реальний моніторинг з боку МАГАТЕ та гарантувати ядерну безпеку в Європі», — резюмували у відомстві.

 Раніше ми писали, що внаслідок попадання російського дрона у сховище зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС є значні пошкодження. У зв'язку з цим Україна наполягає на «повній ізоляції» Росії у сфері ядерної енергетики.

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