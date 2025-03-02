Російські загарбники вдарили по Покровську: загинула пенсіонерка

Покровськ 2 березня потрапив під обстріл. Внаслідок атаки загинула 78-річна жінка. Про це повідомила речник Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва, передає «Суспільне. Донбас».



За її словами, обстріл стався о 9:45 по приватному сектору.



«Внаслідок атаки загинула 78-річна пенсіонерка. Пошкоджено домоволодіння. Попередньо атакували місто з артилерії», — зазначила Медведєва.



Правоохоронні органи розпочали розслідування за ч. ч. 2 ст. 438 КК (воєнні злочини).



Раніше ми писали, що російські військові 1 березня кілька разів атакували Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів двоє людей постраждали, також пошкоджено житлові будинки.