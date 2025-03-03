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Втрати РФ за добу: 1 350 військових і 60 артилерійських систем

03 березня 2025, 07:57

Втрати РФ за добу: 1 350 військових і 60 артилерійських систем

Удар по окупантах. Фото: 128 ОГШБр Удар по окупантах. Фото: 128 ОГШБр

Минулої доби втрати російських загарбників склали 1 350 осіб, а загальна кількість знищених і поранених окупантів сягнула 878 070. Про це йдеться у звіті Генштабу ЗСУ.

Також українські воїни знешкодили 11 танків, 16 бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем і два засоби ППО.

Крім того, ЗСУ збили 61 БПЛА оперативно-тактичного рівня, а також знищили 109 автомобілів окупаційної армії РФ.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський повідомив, що від початку року російські окупанти втратили майже 84 тисячі осіб.

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