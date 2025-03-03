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Дрон ударив по багатоповерхівці в центрі Харкова: щонайменше вісім людей постраждали, серед них — дитина

03 березня 2025, 08:55

Дрон ударив по багатоповерхівці в центрі Харкова: щонайменше вісім людей постраждали, серед них — дитина

Наслідки удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку у центрі Харкова. Фото: Нацполіція Наслідки удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку у центрі Харкова. Фото: Нацполіція

Увечері 2 березня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Харків, а один із «шахедів» влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо БПЛА типу "Шахед" вдарив по центральній частині міста... Влучання у  багатоповерхівку у центрі міста», — написав Терехов о 22:05.

За кілька хвилин він уточнив, що «шахед» врізався у багатоквартирний будинок у Київському районі Харкова, а пожежа охопила кілька квартир на останньому його поверсі.

«Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон», — зазначив Терехов.

Водночас у мережі публікують відео, на якому зафіксовано момент удару безпілотника по багатоповерхівці.

На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше вісім постраждалих внаслідок російської атаки, серед яких семирічна дитина.

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Харків Пожежа Постраждалі Атака БПЛА
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