Дрон ударив по багатоповерхівці в центрі Харкова: щонайменше вісім людей постраждали, серед них — дитина

Наслідки удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку у центрі Харкова. Фото: Нацполіція

Увечері 2 березня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Харків, а один із «шахедів» влучив у багатоквартирний житловий будинок. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо БПЛА типу "Шахед" вдарив по центральній частині міста... Влучання у багатоповерхівку у центрі міста», — написав Терехов о 22:05.

За кілька хвилин він уточнив, що «шахед» врізався у багатоквартирний будинок у Київському районі Харкова, а пожежа охопила кілька квартир на останньому його поверсі.

«Також внаслідок прильоту ворожого БПЛА пошкоджено три будинки, вибито майже півтори сотні вікон», — зазначив Терехов.

Водночас у мережі публікують відео, на якому зафіксовано момент удару безпілотника по багатоповерхівці.

На момент публікації матеріалу було відомо про щонайменше вісім постраждалих внаслідок російської атаки, серед яких семирічна дитина.