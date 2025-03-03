У Маріуполі окупанти вимагають плату за місце на кладовищі

В окупованому Маріуполі поховання рідних на місцевих кладовищах залишається проблемою. Як повідомляють активісти руху «Жовта Стрічка», російські військові вимагають додаткові платежі «на армію» за місце для могили, стверджуючи, що «захищають місто» і мають право на таку данину.



Ситуація з похованнями залишається хаотичною: після боїв 2022 року сотні могил залишилися вздовж доріг, а родичі загиблих стикаються з жорстким контролем з боку окупантів.



Заборонені будь-які написи українською мовою або згадки про те, що люди загинули через російські обстріли.



При цьому офіційна окупаційна влада дистанціюється від проблеми, дозволяючи силовикам і похоронним службам встановлювати свої правила і розцінки. Жителі залишаються сам на сам із цим хаосом, без можливості гідно вшанувати пам'ять загиблих.

Раніше стало відомо, що партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі.