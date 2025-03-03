Агенти руху «АТЕШ» з-поміж російських військовослужбовців повідомляють, що в окупованому Криму Росгвардія охороняє поранених військових у госпіталях, щоб запобігти їхній втечі.



Це пов'язано із систематичним відправленням недолікованих солдатів назад на фронт, де їхні шанси на виживання мінімальні.



Зокрема, у 1472-му військово-морському клінічному госпіталі співробітники Росгвардії патрулюють територію і перевіряють документи у пацієнтів, які перебувають під постійним наглядом.



За інформацією джерел, медичний персонал також незадоволений ситуацією, що склалася, зазначаючи, що контроль силовиків створює ворожу атмосферу в лікувальних установах.

Нагадаємо, Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території.