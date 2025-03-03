Сили ППО збили над Україною 46 російських дронів

ППО збила 46 БПЛА. Фото: відкриті джерела

Російські окупанти запустили по Україні 83 дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА у 7 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 3 березня 2025 року (з 19:00 2 березня) противник атакував 83 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.



Крім того, 31 ворожого безпілотника-імітатора локаційно втрачено (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що ввечері 2 березня російські окупаційні війська атакували ударними дронами Харків, а один із «шахедів» потрапив до багатоквартирного житлового будинку.