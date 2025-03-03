Армія РФ за добу атакувала Покровську громаду: є жертва та постраждалий

Російська армія минулої доби, 2 березня, обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна людина постраждала. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



Як зазначається, близько 15:20 росіяни знову вдарили по приватному сектору півночі Покровська. Внаслідок обстрілу загинув один цивільний чоловік і один отримав поранення. Пошкоджено два житлові будинки.



Крім того, близько 17:20 російський FPV-дрон атакував місто Родинське. Внаслідок атаки пошкоджено два багатоквартирні будинки та магазин. Інформація про постраждалих не надходила.



Раніше ми писали, що Покровськ 2 березня потрапив під обстріл. Внаслідок атаки загинула 78-річна жінка, пошкоджені будинки.