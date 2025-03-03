Президент США вивчає можливість скасування військової допомоги Україні — NYT

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Дональд Трамп розгляне можливість скасування військової допомоги Україні, яка була ухвалена за президентства Байдена. Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Зазначається, що президент США зустрінеться зі своїми головними помічниками з нацбезпеки, включаючи держсекретаря Марка Рубіо та міністра оборони Піта Хегсета, третього березня.

За даними джерел NYT, на зустрічі обговорюватимуться подальші варіанти політики щодо України.

За словами джерела видання, Трамп обговорить зі своїми підлеглими можливість призупинення чи скасування військової допомоги Україні, у тому числі постачання боєприпасів та обладнання, які були ухвалені та сплачені за адміністрації Байдена.