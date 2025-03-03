Зеленський не вибачатиметься перед Трампом за перепалку в Білому домі — BBC News

Президент України Володимир Зеленський не має наміру вибачатися перед Трампом за перепалку в Овальному кабінеті Білого дому. Фото: Euronews

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий виконати одну із вимог президента США Дональда Трампа — підписати угоду про корисні копалини, яка відкриє США доступ до ресурсів України. Про це повідомила кореспондентка ВВС News Лаура Кюнсберг, яка ввечері 2 березня разом з іншими британськими журналістами поспілкувалася з Зеленським у лондонському аеропорту Станстед.

«Він не вибачатиметься перед Трампом або висловлюватиме жаль з приводу того, що сталося в Овальному кабінеті, до чого на цей момент неодноразово закликав табір президента США», — повідомила журналістка видання. Вона зазначила, що під час спілкування зі ЗМІ «в тоні Зеленського не було нічого, що б свідчило про його зацікавленість у тому, щоб помиритися».

Зеленський сказав журналістам, що пройшов довгий шлях, щоб потрапити до Білого дому — і його візит був знаком поваги. Президент України додав, що ніколи «нікого не образить», а те, що сталося в Білому домі, не пішло на користь жодній із сторін.

Як зазначає ВВС News, Зеленський дуже ретельно підбирав слова і говорив лише українською. Він також не був грубим по відношенню до Трампа — і майже не згадував його на ім'я. У розмові зі ЗМІ Зеленський припустив, що «напруженість пройде».

Зеленський заявив на зустрічі з журналістами, що зараз неправильно обговорювати відмову від захоплених Росією територій. Він також не має наміру обговорювати капітуляцію: «Наші свободи та цінності не продаються».

Президент України додав, що після суперечки у Білому домі між українськими та американськими чиновниками були контакти, але не на рівні президентів, зазначає Sky News.