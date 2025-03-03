Окупанти понад 10 разів атакували населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу, 2 березня, російські війська 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок російського удару пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінія електропередач. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, під обстріл потрапили чотири райони:



Волноваський район. У Комарі пошкоджено 2 адмінбудівлі і 2 крамниці, в Андріївці-Клевцовому поранено людину, пошкоджено 2 крамниці, адмінбудівлю і підприємство.

Покровський район. У Покровську 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 3 приватні будинки; у Родинському пошкоджено 2 багатоповерхівки і крамницю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено будинок, господарчу споруду і лінію електропередач. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 10 приватних будинків, адмінбудівлю, лінію електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 5 приватних будинків.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 2 березня, обстріляла Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще одна людина — постраждала.