Удар по селу у Волноваському районі: пожежники врятували людину з-під завалів будівлі

Рятувальники врятували людину з-під завалів будівлі в Андріївці-Клевцовому. Фото: ДСНС

Російські війська 2 березня завдали авіаційного удару по селу Андріївка-Клевцове Волноваського району Донецької області. Пожежники врятували людину з-під завалів будівлі. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«Внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація будівлі підприємства, під завалами якої опинилась заблокована людина.

На місці влучення надзвичайники деблокували постраждалу людину з-під завалів будівлі», — йдеться у повідомленні.





Фахівці ДСНС розібрали 3 т будівельних конструкцій, роботи вже завершені.



Також пожежники ліквідували спалах в адміністративній будівлі та на підприємстві загальною площею 70 кв. м.



Відомо, що постраждала одна людина та пошкоджено 2 магазини, адміністративну будівлю та підприємство.



Раніше ми писали, що за добу, 2 березня, російські війська 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок російського удару пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та лінія електропередач.