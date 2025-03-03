Зліт МіГ-31К: у ЗСУ попередили про загрозу удару

У Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К - носія гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів України. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації.



Повітряні сили ЗСУ попередили, що в зонах, де оголошено повітряну тривогу, існує загроза застосування балістичного озброєння.

Загроза ракетного удару в усіх регіонах України. Фото: скрін ukrainealarm

Українців закликають стежити за сповіщеннями та не ігнорувати сигнали тривоги.



Раніше російські окупанти запустили по Україні 83 дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА в 7 областях.