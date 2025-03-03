Зліт МіГ-31К: у ЗСУ попередили про загрозу удару

У Росії зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К - носія гіперзвукової ракети Х-47М2 «Кинджал», яка становить загрозу для всіх регіонів України. Про це повідомляє канал моніторингу ворожої авіації.
Повітряні сили ЗСУ попередили, що в зонах, де оголошено повітряну тривогу, існує загроза застосування балістичного озброєння.
Загроза ракетного удару в усіх регіонах України. Фото: скрін ukrainealarm
Українців закликають стежити за сповіщеннями та не ігнорувати сигнали тривоги.
Раніше російські окупанти запустили по Україні 83 дрони. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА в 7 областях.
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