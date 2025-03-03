Про плани Росії атакувати Україну одночасно 500 безпілотниками повідомили у ГУР

Росіяни планують масований запуск безпілотників по Україні. Ілюстративне фото

Росіяни збільшили випуск дронів і планують запускати по Україні одночасно 500 безпілотників. На цьому наголосив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скибіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

«Росіяни суттєво збільшили випуск безпілотних літальних апаратів різних типів. Якщо раніше, у 2023 – на початку 2024 року ми знали лише один Шахед, потім Герань-1, Герань-2 і все. На сьогоднішній день спектр цих безпілотних літальних апаратів такий великий, що навіть не завжди можна на пальцях однієї руки перерахувати: Герань-1, Герань-2, Гарпія, Гербера, Пародія та інші», — зазначив він.

За словами Скибіцького, збільшення випуску безпілотників дає змогу росіянам застосовувати за один удар від 150 до 200 БпЛА.

«До речі, у їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони запускатимуть безпілотні літальні апарати по нашій території. За підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя вони зможуть запускати одночасно близько 500 безпілотних літальних апаратів», — заявив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, в ніч проти 3 березня росіяни атакували Україну 83 ударними дронами. Сили ППО знищили 46 безпілотників, ще 31 БПЛА локаційно втрачено.