Колишній редактор пригожинського інформагентства просуває нібито український опозиційний телеграм-канал

Один із командирів «Еспаньйоли» та ексредактор РІА ФАН Сергій Загатін. Фото: ASTRA

Телеграм-канал від імені нібито розчарованих українців «іній» веде один із командирів «Еспаньйоли» та ексредактор РІА ФАН Сергій Загатін. Про це заявила Z-пропагандистка Тетяна Монтян, пише видання ASTRA.

Раніше канал, за словами Монтян, вів командир «ЛНР» Ігор Мангушев із позивним «Берег», а після його смерті паблік продовжив вести один із командирів «Еспаньйоли» та ексредактор пригожинського РІА ФАН Сергій Загатін.

«П***р Загатін не знає, що я за прохання Берега допомагала розкручувати цей паблік на зорі його виникнення — адже він його заграбав тільки після вбивства Берега, перетворивши працю Берега на особистий майданчик. І тому він не знає, що я знаю. Адже вбитий Берег використовував "іній" як зброю проти ворога... Я не реагувала до певного часу з поваги до праці Берега, але оскільки гребане діряве чмо з півнячого кута Загатін використовує паблік Берега для особистих наїздів — настав час відреагувати відповідно», — написала Монтян.

Тетяна Монтян. Фото: Вікіпедія

Довідка: Тетяна Монтян – колишня українська правозахисниця, адвокат, публіцистка, проросійський блогер. Народилася у Керчі. Під час революції на Майдані від початку виступала проти повалення президента Януковича, при цьому не виправдовуючи дії уряду проти демонстрантів. Виправдовує війну Росії з Україною, у тому числі повномасштабне вторгнення. Прокуратура України звинувачує Монтян у закликах до повалення української влади, у посяганні на територіальну цілісність та у запереченні російської агресії. За даними слідства, Монтян у 2021 році виїхала до Росії, виступає на російському ТБ і через свої відеоканали, де підтримує війну проти України, випускає пропагандистські ролики з підтримкою путінського режиму.