Скільки ракет, дронів та авіабомб запустила російська армія за тиждень: відповідь Зеленського

Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС

Російська армія лише за тиждень запустила по Україні майже 1050 БПЛА, майже 1300 авіаційних бомб і 20 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«За минулий тиждень — понад 1050 ударних дронів, майже 1300 авіабомб і більше 20 ракет, випущених по Україні, щоб руйнувати міста і вбивати людей», — зазначив він.



За словами Зеленського, для того щоб змусити Росію припинити удари, Україні потрібна велика спільна сила світу. Зокрема, посилити українську ППО, підтримати армію та надати гарантії безпеки.



«Справедливість має перемогти. Ми віримо через єдність і обов'язково відновимо надійний світ», — резюмував глава держави.



Раніше ми писали, що сили та засоби протиповітряної оборони збили 46 БПЛА у 7 областях у ніч на 3 березня.