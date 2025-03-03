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У Кам'янському вибухнув завод «Каметсталь»: причина — аварія

03 березня 2025, 15:40

У Кам'янському вибухнув завод «Каметсталь»: причина — аварія

У Кам'янському стався вибух на заводі "Каметсталь". Фото: кадр із відео У Кам'янському стався вибух на заводі "Каметсталь". Фото: кадр із відео

У місті Кам'янське Дніпропетровської області стався вибух на металургійному заводі «Каметсталь». Про це повідомляють ЗМІ. За попередніми даними, інцидент не пов'язаний з обстрілами.

У пресслужбі підприємства уточнили, що 2 березня на ділянці ПВП комбінату стався збій у технологічному процесі, внаслідок чого розгерметизувався бункер зберігання ПВП №2.

Це призвело до пошкодження обшивки будівлі та металоконструкції бункера. Постраждалих немає, тривають відновлювальні роботи. Завод продовжує роботу в штатному режимі.

«Каметсталь» спеціалізується на випуску чавуну, сталі, прокату, агломерату і коксу. Причини інциденту досліджуються, про результати повідомлять додатково.

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