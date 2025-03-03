Удар баллістикою по полігону на Дніпропетровщині: Сирський розкрив деталі

Сирський прокоментував удар РФ по полігону на Дніпропетровщині. Фото: Вікіпедія

Російська армія 1 березня атакувала одну із військових частин на території полігону Сухопутних військ Збройних сил України у Дніпропетровській області. Було застосовано балістичну ракету «Іскандер-М» у касетному спорядженні. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський.

За його словами, на місці події працює комплексна комісія на чолі із начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України. Крім того, відсторонено начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.



«Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку виконання вимог розпоряджень ЦК та ДШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборону (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад та зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях», — зазначив Сирський.



Раніше ми писали, що окупанти 1 березня завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, на якому перебували українські військовослужбовці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, про точну кількість не повідомляють.