Дональд Трамп пообіцяв завтра увечері розповісти «все як є»

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Президент США Дональд Трамп опублікував пост у соцмережі Truth Social, у якій анонсував вечір важливих заяв, до цього розмістивши пост про Росію та Україну.

«Єдиний президент, який не віддав жодної землі України путінській Росії, це президент Дональд Трамп. Пам'ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а фейкові новини з радістю викладають усе, що вони кажуть!», — наголошується у посту американського президента.

Після цього, згодом, Дональд Трамп залишив у мережі ще один пост, де заявив, що «завтрашній вечір буде грандіозним» і він скаже «все як є».

Нагадаємо, Москва очікує, що переговори про відновлення відносин США та Росії найближчими тижнями продовжаться і навіть прискоряться. Також приватно обговорюється, що буде прискорено підготовку особистої зустрічі президентів двох країн.