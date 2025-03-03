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Defense Express: Які види зброї та скільки США можуть заблокувати для України

03 березня 2025, 16:20

Defense Express: Які види зброї та скільки США можуть заблокувати для України

Defense Express: Які види зброї та скільки США можуть заблокувати для України

Припинення військової допомоги США є одним із можливих сценаріїв тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на Україну, що, зважаючи на все, надасть вигідні для РФ умови. Про це пише Defense Express.

Йдеться навіть не про нові пакети озброєння, оскільки їх не було заплановано на 2025 рік. Тепер під загрозою і те, що було заплановано адміністрацією минулого голови Білого дому Джо Байдена.

Зазначається, що в рамках програми USAI, яка передбачає замовлення озброєнь у виробників, на рахунках допомоги Україні залишалося 2,2 млрд доларів, і 3,3 млрд закладених бюджетних коштів на 2024 рік за програмою PDA, коли зброя передавалась із запасів Пентагону.

Адміністрація Байдена не спромоглася виділити всі кошти в рамках так званих президентських «дродаунів» PDA, які передбачають прискорені постачання озброєнь за кордон з американських складів. 9 січня було оголошено останній пакет допомоги від США на 500 млн доларів, а 1,05 млрд так і не було витрачено, зазначається у публікації.

«При цьому формально залишилося ще 2,8 млрд. доларів, повернутих після виявлення бухгалтерської помилки влітку 2023 року. Водночас, усі гроші за USAI було витрачено до кінця 2024 року, коли 30 грудня було вилучено останній пакет за цією програмою», — пише видання.

Україна за останні два місяці мала отримати озброєння із запасів Пентагону за програмою PDA орієнтовно на 2,3 млрд доларів. У самих пакетах були різноманітні бойові припаси: для артилерії та ракетних систем, ППО, протитанкової зброї. І можливо, що далеко не всю допомогу, виділену на папері, вже передано.

«Але загрозливішим є припинення постачання озброєння за програмою USAI, де містяться всі пакети USAI, а це приблизно 30 млрд доларів із 65,9 млрд доларів загальної допомоги з 2022 року. При цьому їх виконання розраховане до 2026 року та можливе і до 2027-го. Яка частина контрактів щодо USAI вже виконана — поки що невідомо», — зазначає Defense Express.

Незважаючи на те, що ці поставки стосуються лише зброї, значна частина з них також стосується боєприпасів, з яких на суму 10 млрд. доларів — артилерійські, ракетні, зенітні та інші. Більше того, із серпня 2024 року по 30 грудня на ці цілі було виділено близько 4 млрд, і це означає, що їхнє постачання точно розраховане на 2025-2026 роки.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп розгляне можливість скасування військової допомоги Україні, яка була схвалена за президентства Байдена. Зазначалося, що президент США зустрінеться зі своїми головними помічниками з нацбезпеки, включаючи держсекретаря Марка Рубіо та міністра оборони Піта Хегсета третього березня.

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Україна США постачання зброї
@novosti.dn.ua

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