Сили оборони збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2

СОУ збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2. Фото: кадр із відео

Мобільна вогнева група Сил оборони України знищила російський дрон-камікадзе «Шахед» за допомогою радянської 23-мм зенітної установки ЗУ-23-2. Відео успішного ураження цілі опублікував телеграм-канал «Соняшник».



Нагадаємо, що минулої доби російські окупанти випустили по Україні 83 ударні дрони. Сили протиповітряної оборони збили 46 безпілотників у семи областях країни.



Раніше український безпілотник E-300 скинув ФАБ-250 на об'єкт росіян у Брянській області.