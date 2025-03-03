У Британії заявили про кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні

У Британії говорять про кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні. Фото: Вікіпедія

У Великій Британії заявили, що кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні перебувають на розгляді. Про це повідомляє Reuters.



Зазначимо, що раніше пропонувалося для України перемир'я на один місяць. Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Кір Стармер розробили франко-британський план щодо України. Як альтернатива, лідери запропонували «перемир'я в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі» тривалістю один місяць.



«Очевидно, що на столі є кілька варіантів. Я просто не збираюся давати коментарі щодо цих варіантів», — заявив глава британського уряду.



Європейські країни на чолі з Великою Британією та Францією розглядають варіанти мирної пропозиції, включаючи Україну, після того, як минулого тижня в Овальному кабінеті відбулася зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа.



Нагадаємо, 2 березня Кір Стармер провів саміт європейських лідерів у Лондоні та повідомив, що європейські лідери домовилися розробити мирний план щодо України, який буде представлений Америці.



Раніше ми писали, що речниця Білого дому Керолайн Лівітт звинуватила президента України Володимира Зеленського в недостатній вдячності за підтримку з боку Дональда Трампа і заявила, що Вашингтон більше не має наміру беззастережно фінансувати конфлікт в Україні.