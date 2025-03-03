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«Не даємо росіянам можливості обходити з флангів»: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

03 березня 2025, 18:41

«Не даємо росіянам можливості обходити з флангів»: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку

Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState Ситуація на Торецькому напрямку. Фото: карта DeepState

Російські війська за рахунок підрозділів 150-ї мотострілецької бригади ЗС РФ посилюють Торецький напрямок. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.

За його словами, ці підрозділи перебазовують із Курахівського напрямку.

«Чому це відбувається? Чи то для посилення, чи то для того, щоб представників 132-ї мотострілецької бригади ЗС РФ замінити через брехню – вони розповідали про захоплення Торецька, але досі цього не зробили. Тому посилилася складова живої сили противника, а також відмічаємо стабільне використання артилерійських обстрілів. Якщо, наприклад, ми беремо кінець січня – початок лютого, то були лавиноподібні цифри: сьогодні 38 обстрілів, завтра 68, потім 96 та знову 38. Тобто не було якоїсь сталої цифри. Якщо ми говоримо про останній тиждень – це 100+ обстрілів. Тобто складова вирівнялася до систематичних обстрілів», – розповів Запорожець.

Спікер ОТУ «Луганськ» зазначив, що українські війська не дають окупантам можливості з флангів обходити свої сили.

«Тобто у південній частині напрямку діє «Азов», зверху – 28-ма бригада та суміжні підрозділи 28-ї та 93-ї бригад. Ми не даємо їм із флангів «розійтися» та «дотиснути» місто. Наприкінці січня – на початку лютого вони накопичували особовий склад у селищі Північне, звідти пішки 3-3,5 кілометри йшли до центру Торецька, а потім уже – на південь та північ. Основні оборонні вузли – це шахти «Центральна» та «Торецька». Тобто вони акумулювалися в центрі та штурмові дії спрямовували на ці оборонні рубежі. А потім ми за можливості почали знищувати техніку, яка їх підвозила, просто у Північному. І вони вирішили: навіщо ми возимо техніку до Північного, якщо її все одно знищать, краще ми нормально завантажимося та їхатимемо до центру міста. І таку тактику почали використовувати. Тобто доставка особового складу безпосередньо до центру. І вже від центру міста їхні штурмові дії зосереджені на північ та південь», – додав він.

Запорожець сказав, що щодня 10+ активних штурмових дій фіксують у Торецьку.

«Інше – це населені пункти, які розташовані поряд», – заявив речник ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку.

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