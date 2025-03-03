У ГУР назвали кількість російських військових, які беруть участь у війні проти України

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Угруповання військ РФ в Україні залишається потужним – це понад 620 000 військовослужбовців, які розміщені на окупованих територіях та в Курській області. Про це в інтерв'ю агентству «РБК-Україна» повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.



За його словами, йдеться про сухопутний компонент.



«Причому понад 200 000 – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях та перебувають на лінії фронту. Крім того, це 35 000 військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях і, по суті, згідно з їхніми планами, при необхідності можуть виконувати завдання у другому ешелоні противника при організації оборони. Також необхідно ще додати ті війська, що здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації, яка безпосередньо не базується, наприклад, у районах бойових дій, але залучається для завдання бойових ударів», – зазначив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку.