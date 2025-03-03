Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У ГУР назвали кількість російських військових, які беруть участь у війні проти України

03 березня 2025, 19:30

У ГУР назвали кількість російських військових, які беруть участь у війні проти України

Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ Російські окупанти. Фото: Міноборони РФ

Угруповання військ РФ в Україні залишається потужним – це понад 620 000 військовослужбовців, які розміщені на окупованих територіях та в Курській області. Про це в інтерв'ю агентству «РБК-Україна» повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За його словами, йдеться про сухопутний компонент.

«Причому понад 200 000 – це ті штурмові підрозділи, які беруть участь у бойових діях та перебувають на лінії фронту. Крім того, це 35 000 військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують окупаційну владу, здійснюють охорону найбільш важливих об'єктів на тимчасово окупованих територіях і, по суті, згідно з їхніми планами, при необхідності можуть виконувати завдання у другому ешелоні противника при організації оборони. Також необхідно ще додати ті війська, що здійснюють логістичне забезпечення, підрозділи Чорноморського флоту РФ, авіації, яка безпосередньо не базується, наприклад, у районах бойових дій, але залучається для завдання бойових ударів», – зазначив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку.

ТЕГИ

Люди
Вадим Скібіцький
Місця
Україна Курська область
Організації
Чорноморський флот Росгвардія Армія РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Кількість
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
09:15
У Криму Росгвардія охороняє поранених, щоб вони не втекли
08:56
У Маріуполі окупанти вимагають плату за місце на кладовищі
15:59
МАГАТЕ вперше провела ротацію співробітників ЗАЕС через окуповані території: у МЗС відреагували
15:50
Зниклі після бунту: російських військових насильно відправили до окупованого Луганська
14:48
«ДНР» встановила єдиний тариф на житло: люди обурені
18:18
Окупанти переодягаються в цивільний одяг біля ЛБЗ
17:27
В Україні можуть не визнати освіту за деякими спеціальностями з ТОТ: список
14:38
Партизани підірвали автомобіль зі співробітником ФСБ в окупованому Маріуполі: він у реанімації
13:06
ЗСУ атакували важливі об'єкти РФ та склад зберігання боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
11:53
У Лисичанську окупанти спробували подати воду: у місті низка поривів та замерзли труби – ОВА
10:41
ФСБ посилила репресії в окупованому Маріуполі: в «АТЕШ» розповіли, з чим це пов'язано
23:00
Головне за день: Росія запропонувала США потенційну угоду. Удар по Костянтинівці
16:28
Колишнього суддю з Новоазовська засудили до 15 років позбавлення волі
16:00
Пропаганда під виглядом гри: донецьким школярам дали постріляти по опудалах з обличчями західних політиків
15:49
У Маріуполі російські загарбники повернули назву вулиці Азовстальської
13:46
Росія створила новий фільтраційний табір на окупованій території
13:37
Дрон пошкодив станцію радіолокації ППО РФ в окупованому Криму
13:17
Спікер Путіна назвав анексовані території України «невід'ємною частиною» РФ
11:42
Окупанти викрадають і перепродують авто мешканців ТОТ Запоріжжя та Херсонщини
09:33
Росія запропонувала США угоду щодо рідкісноземельних металів, що залягають у Донецькій та Запорізькій областях
усі новини
20:37
Прикордонники знищили танки, артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Краматорському напрямку
19:30
У ГУР назвали кількість російських військових, які беруть участь у війні проти України
18:41
Російська армія змінила тактику наступу в Торецьку – ЗСУ
17:33
Українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку: кадри
17:15
У Британії заявили про кілька пропозицій щодо можливого припинення вогню в Україні
17:05
Сили оборони збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2
16:33
ЗСУ знищили операторів ворожих дронів ударом FPV
16:31
Російська армія просунулася під Покровськом та в Луганській області – DeepState
16:20
Defense Express: Які види зброї та скільки США можуть заблокувати для України
15:40
Удар баллістикою по полігону на Дніпропетровщині: Сирський розкрив деталі
15:40
У Кам'янському вибухнув завод «Каметсталь»: причина — аварія
15:39
Дональд Трамп пообіцяв завтра увечері розповісти «все як є»
14:45
Міноборони виділить 7,7 млрд грн на паливо для армії
13:53
У Твері спалено командний пункт ППО С-300
13:52
Скільки ракет, дронів та авіабомб запустила російська армія за тиждень: відповідь Зеленського
13:50
Електронні направлення на ВЛК у Резерв+: у Міноборони розповіли про зміни
13:05
Колишній редактор пригожинського інформагентства просуває нібито український опозиційний телеграм-канал
12:12
Про плани Росії атакувати Україну одночасно 500 безпілотниками повідомили у ГУР
11:55
Зліт МіГ-31К: у ЗСУ попередили про загрозу удару
11:50
Удар по селу у Волноваському районі: пожежники врятували людину з-під завалів будівлі
усі новини
ВІДЕО
Знищений російський танк на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео Прикордонники знищили танки, артилерію та пункт управління БПЛА росіян на Краматорському напрямку
03 березня, 20:37
Російський військовий у прицілі снайпера НГУ. Фото: кадр із відео Українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку: кадри
03 березня, 17:33
СОУ збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2. Фото: кадр із відео Сили оборони збили «Шахед» із зенітної установки ЗУ-23-2
03 березня, 17:05
У Кам'янському стався вибух на заводі "Каметсталь". Фото: кадр із відео У Кам'янському вибухнув завод «Каметсталь»: причина — аварія
03 березня, 15:40
Наслідки атаки на Харків. Фото: ДСНС Скільки ракет, дронів та авіабомб запустила російська армія за тиждень: відповідь Зеленського
03 березня, 13:52
Наслідки удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку у центрі Харкова. Фото: Нацполіція Дрон ударив по багатоповерхівці в центрі Харкова: щонайменше вісім людей постраждали, серед них — дитина
03 березня, 08:55
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір