Сирський розповів, у битві за яке місто Росія зазнала найбільших втрат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат російські війська зазнали у боях за місто Бахмут Донецької області. Про це в інтерв'ю журналісту Роману Бебеху повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, навіть колишній власник групи «Вагнера» Євген Пригожин визнав, що його ПВК лише вбитими втратила 20 000 бійців у боях за Бахмут.



«Ми порахували, що втрати ворога вбитими були близько 23 000. Тобто великих відмінностей не було. Враховуючи те, що загальна чисельність ПВК «Вагнера», яку вони декларували, становила близько 50 000, а співвідношення поранених до вбитих у «вагнерівців» було приблизно 50 на 50, то можна сказати, що фактично всю бойову складову вони втратили саме в Бахмуті. Я можу відзначити, що найменші втрати наші й найбільші втрати ворога були в Бахмуті. Тодішній міністр оборони Рєзніков наводив цифри, що це 1:7 і навіть більше. Таке співвідношення було. Таких втрат у ворога ніде більше не було», – розповів Сирський.

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику наступу у місті Торецьк Донецької області.