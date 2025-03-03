Головне за день: Підготовка зустрічі Путіна та Трампа буде прискорена. Удар по Харкову

Політика



Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий виконати одну з вимог президента США Дональда Трампа - підписати угоду про корисні копалини. Однак не вибачатиметься перед Трампом за перепалку в Білому домі.



Дональд Трамп розгляне можливість скасування військової допомоги Україні, яка була дозволена за Байдена.



Російська сторона очікує, що переговори про відновлення відносин США та Росії найближчими тижнями продовжаться і навіть прискоряться. Також приватно обговорюється, що буде прискорено підготовку особистої зустрічі президентів двох країн, пише американський телеканал CNN.



У Великобританії заявили, що кілька пропозицій щодо припинення вогню в Україні перебувають на розгляді.



Суспільство



В окупованому Маріуполі поховання на місцевих цвинтарях залишається проблемою. Як повідомляють активісти руху "Жовта Стрічка", російські військові вимагають додаткових платежів "на армію" за місце для могили.



Бойові дії



Російські війська завдали авіаційного удару по селу Андріївка-Клівцово Донецької області, постраждала одна людина та пошкоджено 2 магазини, адміністративну будівлю та підприємство. Дрон РФ ударив по екопарку під Харковом: зруйновано вольєри, загинули тварини. У Харкові один із «шахедів» потрапив до багатоквартирного житлового будинку, постраждали вісім людей.



Окупанти 1 березня завдали ракетного удару по полігону на Дніпропетровщині, на якому перебували українські військовослужбовці. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, про точну кількість не повідомляють.



Російські війська за рахунок підрозділів 150-ї мотострілецької бригади ЗС РФ посилюють Торецьке спрямування, повідомив речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець. За його словами, ці підрозділи перебазують із Курахівського напряму.