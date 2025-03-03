У Білогорівці складна ситуація: українським військам важко проводити ротацію – ЗСУ

Ситуація у Білогорівці. Фото: карта DeepState

У селищі Білогорівка на Луганщині складна ситуація. Про це в ефірі телеканалу «Апостроф TV» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, на цьому напрямку додалася саме складова використання FPV-дронів.



«Нашим підрозділам зараз важко здійснювати ротаційні заходи. Звичайно, ми їх проводимо, тому що люди не можуть нескінченно перебувати на позиціях, але саме цю складову стало забезпечувати важче. Десантно-штурмова бригада, яка зараз перебуває на цьому напрямку, показує свій характер, показує свої вміння та знання місцевості, адже підрозділи цієї бригади там не перший день. Вони знають кожну свою позицію та місце, де можна протидіяти ворогу, а також його знищувати, у тому числі забезпечувати обороноздатність. При наступальних діях ворог платить «високу ціну» – це ціна життя. Однак росіяни не припиняють штурмувати на цьому напрямку», – сказав Запорожець.

Нагадаємо, що російська армія змінила тактику наступу у місті Торецьк на Донеччині.