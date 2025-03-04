Безпілотники масовано атакували Одесу, є постраждалі — ОВА

Росія масовано атакувала Одесу дронами-камікадзе типу «Шахед» увечері 3 березня. Внаслідок ударів постраждали чотири особи. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, у місті запроваджено аварійні відключення світла. Крім того, через падіння уламків пошкоджено житлові будинки, два приватні дитячі садки та бізнес-центр.

Про це повідомили міський голова Геннадій Труханов та керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Після вибухів мешканці Одеси повідомили про пожежу у місті. Згодом з'явилася інформація про деталі наслідків.

Геннадій Труханов розповів, що внаслідок російського обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень міста. Наразі тривають роботи, щоб якнайшвидше перезапустити процес теплопостачання за допомогою альтернативних джерел живлення. Також пошкоджено громадянську інфраструктуру.

«Внаслідок атаки ворога пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр. Працює оперативний штаб та міські комунальні служби», — йдеться у повідомленні.

У свою чергу, Олег Кіпер підтвердив, що в результаті удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Наразі в частині міста діють аварійні відключення електроенергії. Комунальні служби вже розпочали роботу із запуску генераторів для роботи критичної інфраструктури.