Трамп заморозив усю військову допомогу Україні

Усю військову допомогу Україні із США заморожено. Фото: CBS News

Президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

«США припиняють всю поточну військову допомогу Україні доти, доки Трамп не вирішить, що лідери країни продемонструють сумлінну відданість миру», — сказав журналістам високопосадовець Міністерства оборони США.

Він пояснив, що вся американська військова техніка, включаючи зброю, яка ще не доїхала до України, перевозиться транзитом літаками та кораблями або чекає у транзитних зонах у Польщі, там і залишатиметься.

За словами співрозмовника, Трамп наказав міністру оборони Піту Хегсету виконати це рішення.

«Трамп обійняв посаду, маючи 3,85 мільярда доларів, що залишилися від попередньої адміністрації в рамках так званих президентських повноважень на скорочення американських запасів озброєнь. Залишалося незрозумілим, чи справді адміністрація Трампа використовує ці гроші для України, особливо з огляду на те, що запаси озброєнь у США вичерпуються та потребують поповнення», — йдеться у матеріалі.

Журналісти наголосили, що це рішення виходить за межі простого припинення фінансування, оскільки ставить під загрозу допомогу, яка вже надається чи виконується.

«Це стосується постачання критично важливих боєприпасів, сотень керованих реактивних систем залпового вогню, протитанкової зброї та інших засобів. Розірвання існуючих контрактів із промисловістю може також вимагати від США виплати певної компенсації компаніям, які почали виконувати замовлення», — зазначили автори матеріалу.

У Білому домі також підтвердили цю інформацію

«Президент ясно дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми зупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню конфлікту», — заявив представник Білого дому.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Дональд Трамп розгляне можливість скасування військової допомоги Україні, яка була схвалена за президентства Байдена.