Сили ППО вночі збили 65 з 99 дронів

ППО збила 65 БПЛА. Фото: відкриті джерела

Окупаційні війська РФ у ніч на 4 березня запустили по території України 99 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 4 березня 2025 року (з 19:00 3 березня) противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.





Крім того, 32 ворожі безпілотники-імітатори локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що Росія масовано атакувала Одесу дронами-камікадзе на кшталт «Шахед» увечері 3 березня. Внаслідок ударів постраждали чотири особи. Пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, у місті запроваджено аварійні відключення світла. Крім того, через падіння уламків пошкоджено житлові будинки, два приватні дитячі садки та бізнес-центр.