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Внаслідок обстрілу Покровська загинула жінка

04 березня 2025, 10:06

Внаслідок обстрілу Покровська загинула жінка

Російська армія 3 березня обстріляла Покровськ на Донеччині. Відомо про загибель жінки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Близько 12:00 у південно-західній частині м. Покровська внаслідок ворожого обстрілу загинула громадянська жінка. Анкетні дані мешканки встановлюються», — йдеться у повідомленні.

Інформації про пошкодження не надходило.

У відомстві зазначили, що об 1:00 російські окупаційні війська обстріляли північну частину Покровська. Внаслідок обстрілу зруйновано 1 житловий будинок та пошкоджено 2 житлові будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

Окрім того, о 06:00 стався обстріл мікрорайону «Південний». Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Також о 10.30 росіяни атакували село Гришине. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Раніше ми писали, що окупанти у понеділок увечері, 3 березня, вдарили по Слов'янську Донецької області. Під обстріл потрапив залізничний мікрорайон.

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