Росіяни 13 разів обстріляли три райони Донеччини: десятки пошкоджених житлових будинків

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські загарбники минулої доби, 3 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю та газопровід. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Усього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під російський удар потрапили три райони:



Покровський район. У Покровську загинула людина, 1 будинок зруйновано і 3 пошкоджено; ще 1 будинок пошкоджено у Гришиному.





Краматорський район. У Лимані пошкоджено 7 приватних будинків, 2 господарчі споруди, лінію електропередач і газогін. У Слов'янську пошкоджено 7 будинків і виробниче приміщення. У Костянтинівці пошкоджено 25 приватних будинків, адмінбудівлю, гараж, 4 лінії електропередач і газогін; в Іванопіллі пошкоджено 2 будинки. У Новій Полтавці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено будинок.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків.



Раніше ми писали, що російська армія 3 березня обстріляла Покровськ Донецької області. Відомо про загибель жінки.