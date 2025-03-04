Наводили удари на Слов'янськ та Краматорськ: СБУ затримала коригувальників російського вогню

Затримано коригувальників, які наводили удари по Слов'янську та Краматорську. Фото: СБУ

СБУ затримала ще двох коригувальників, які наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. Про це повідомила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки України затримала ще двох російських агентів у Донецькій області. За матеріалами справи, вони коригували повітряні атаки росіян по Слов'янську та Краматорську», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, найбільше противник намагався дізнатися про локацію пунктів базування та логістичних центрів Сил оборони, залучених до бойових дій на східному фронті.

Щоб отримати координати для вогневого ураження, окупанти дистанційно завербували двох місцевих мешканців.

«Одним із зрадників виявився 47-річний мешканець Слов'янська. У серпні 2024 року чоловік потрапив у поле зору військової розвідки Росії, коли публікував прокремлівські коментарі у соцмережах», — зазначає СБУ.

Також повідомляється, що після вербування агент відстежував локації найбільшого зосередження особового складу українських військ, зокрема у районах блокпостів на в'їздах до міста.

Крім того, фігурант намагався виявити склади з боєприпасами та станції ремонту військової техніки Сил оборони.

Зібрану інформацію він передавав через «Однокласники» своєму старому приятелю — бойовику окупаційних угруповань Росії, який воює під Бахмутом і співпрацює з російськими спецслужбами.

«Ще одним зрадником виявився 37-річний працівник заводу у Краматорську. За матеріалами справи, чоловік працював на ФСБ, яка завербувала його через телеграм-канал, де він робив повідомлення на підтримку окупантів», — зазначили в СБУ.

Повідомляється, що за вказівкою російської спецслужби агент обходив місцевість, а також фотографував і позначав на Гугл-картах локації українських військ.

Співробітники СБУ затримали фігуранта, коли він готував агентурний звіт із координатами потенційних цілей.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.