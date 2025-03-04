Бійці ЗСУ навчилися ловити ворожі дрони сіткою

ЗСУ навчилися ловити ворожі дрони сіткою. Фото: кадр із відео

Пілоти 55-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України показали, як зупиняють російські дрони, скидаючи на них сітку. Це дає змогу знешкоджувати ворожі безпілотники без ризику втрати своїх. Відео опублікувала 63-тя окрема механізована бригада ЗСУ.



«А якщо серйозно, то респект нашим хлопцям. Тепер вони можуть позбуватися ка**пських розвідників за допомогою сітки, тобто без ризику втратити свою пташечку», - йдеться в повідомленні до відео.



Українські військові продовжують знаходити нестандартні рішення для боротьби з російськими дронами-розвідниками, підвищуючи ефективність захисту своїх позицій.

Бійці підрозділу Kurt & Company 28 ОМБр вкрали російський дрон за допомогою іншого безпілотника з-під носа в окупантів.