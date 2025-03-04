Офіційного наказу Дональда Трампа про зупинення військової допомоги Україні немає

Наказу Дональда Трампа про зупинення військової допомоги Україні немає. Фото: Вікіпедія

Поки що офіційного рішення про зупинення допомоги Україні від США не було. Про це повідомив кореспондент The Economist Олівер Керрол.



«Військова політика Трампа обмежується висвітленням у ЗМІ. Поки що рано, але жодних змін в обміні розвідданими або в інших ключових аспектах військової підтримки США не відбулося», — написав він у соцмережі Х.

За словами Керролла, «наші партнери кажуть нам, що офіційного рішення не було».



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського.