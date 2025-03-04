ЗСУ знищили кілька РЕБ росіян на лівому березі Дніпра. Фото: кадр із відео

Українські бійці продовжують ліквідовувати ворожі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Кілька таких установок було знищено на лівому березі Дніпра. Про це повідомляється на офіційній сторінці 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси.







За даними Генштабу, минулої доби втрати російських окупантів склали 1340 осіб. Також українські захисники знищили: 3 танки, 8 бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, 1 зенітний засіб ППО, 86 БПЛА та 101 одиницю автомобільної техніки противника.

Сили оборони продовжують активно завдавати ударів по російській техніці та позиціях ворога. Раніше пілоти 55-го батальйону 63-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України показали, як зупиняють російські дрони, скидаючи на них сітку.