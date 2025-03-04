У Саках горить РЛС зі складу ЗРК С-300/С-400. Фото: кадр із відео

Сьогодні в Саках, на Євпаторійському шосе, близько полудня загорілася радіолокаційна станція зі складу зенітно-ракетного комплексу С-300/С-400. Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер».



За попередніми даними, знищена РЛС 96Л6Е є всевисотним детектором і коштує десятки мільйонів доларів. Офіційні причини загоряння поки що не озвучені.



Нагадаємо, у Твері невідомі партизани знищили командний пункт із радіолокатором підсвічування цілей і наведення ракет російського зенітного ракетного комплексу С-300.