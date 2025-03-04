Українські роботи вирушили в NASA на випробування

Українська компанія DroneUA, резидент Дія.City, починає постачання роботів для NASA. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



За його словами, тестова партія вже вирушила до американського штату Вірджинія, де фахівці NASA проводитимуть випробування і шукатимуть найефективніші способи застосування українських розробок.



Важливо зазначити, що саме NASA ініціювало співпрацю. У DroneUA сподіваються на довгострокове партнерство з агентством. Федоров підкреслив, що війна дала потужний імпульс розвитку українських defence tech технологій.



Однією з ключових цілей є експорт інноваційної техніки, що може приносити мільярдні надходження до бюджету.



«Українські технології ефективні скрізь — на землі, у воді та навіть у космосі. Пишаюся нашими талановитими розробниками!» - зазначив міністр.