ЗСУ вразили низку важливих об'єктів в Росії: зафіксовано пожежі

Дрони атакували нафтобазу в Чорткові Ростовської області РФ. Фото: ТГ-канал Астра

Українські військовослужбовці в ніч на 4 березня завдали ударів по ряду важливих об'єктів російських загарбників у Ростовській та Самарській областях РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу.



Як зазначається, у Ростовській області під удар потрапила нафтоперекачувальна інфраструктура окупантів, яка задіяна у забезпеченні армії РФ. На території зафіксовано потужні вибухи та пожежу.



Також є влучення з виробничих потужностей Сизранського нафтопереробного заводу в Самарській області. На підприємстві зафіксовано пожежу.



Крім цього, є інформація про потужні вибухи в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області РФ.



Детальна інформація про наслідки ураження об'єктів наразі уточнюється.



Раніше ми писали, що ввечері 3 березня дрони атакували нафтобазу в Чорткові Ростовської області РФ, внаслідок чого на підприємстві спалахнула пожежа.