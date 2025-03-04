Туск заявив, що допомога Україні від США зупинилася через хаб у Польщі

Туск підтвердив припинення американської військової допомоги. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що військову допомогу США для України призупинено. Про це повідомляє «Укрінформ».



За словами прем'єра, 4 березня було оголошено рішення про зупинення американської допомоги Україні. Крім того, можливо, США зніме санкції з РФ.



«Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони», — заявив Туск перед початком засідання Ради міністрів Польщі.



Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського.