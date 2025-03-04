Туск заявив, що допомога Україні від США зупинилася через хаб у Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що військову допомогу США для України призупинено. Про це повідомляє «Укрінформ».
За словами прем'єра, 4 березня було оголошено рішення про зупинення американської допомоги Україні. Крім того, можливо, США зніме санкції з РФ.
«Сьогодні у нас немає підстав вважати, що це лише слова. Зрештою доповіді, які надходять з кордону, з нашого хабу в Ясьонці, теж підтверджують декларації американської сторони», — заявив Туск перед початком засідання Ради міністрів Польщі.
Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського.
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