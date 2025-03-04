У Маріуполі окупанти поспішають звести пропагандистський монумент. Фото: Маріупольська міськрада

В окупованому Маріуполі тривають роботи з будівництва монумента «Маріуполь — місто військової слави». Про це повідомила Маріупольська міська рада.



Загарбники планують завершити будівництво до 9 травня. Пропагандистський об'єкт зводять біля парку Петровського.

У Маріуполі окупанти поспішають звести пропагандистський монумент. Фото: Маріупольська міськрада

За задумом, монумент буде являти собою гранітну колону на постаменті, увінчану гербом Росії.

У Маріуполі окупанти поспішають звести пропагандистський монумент. Фото: Маріупольська міськрада

Крім того, на стелі монумента окупанти мають намір зобразити російських військових, які 2022 року знищували мирне місто.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі поховання рідних на місцевих кладовищах залишається проблемою.