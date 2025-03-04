На озброєння ЗСУ надійдуть нові дрони-камікадзе

Нові ударні безпілотники NORD надійдуть на озброєння ЗСУ

Міноборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Збройних сил України безпілотні авіаційні комплекси NORD українського виробництва.

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки у вівторок, 4 березня.

Відзначається, що безпілотники NORD – компактні та маневрені. Дрони мають удосконалену систему управління, яка забезпечує надійний зв'язок оператора та «пташки» в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

Літальні апарати мають карбонові рами у кількох типорозмірах.

«"Пташки" NORD з бойовим навантаженням у кілька кілограмів здатні розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину», — йдеться в повідомленні.