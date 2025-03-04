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Авіація ЗСУ знищила російські засоби РЕБ на Запоріжжі

04 березня 2025, 16:22

Авіація ЗСУ знищила російські засоби РЕБ на Запоріжжі

40 БрТА вдарила авіабомбами AASM HAMMER по засобах РЕБ противника. Фото: кадр із відео 40 БрТА вдарила авіабомбами AASM HAMMER по засобах РЕБ противника. Фото: кадр із відео

Екіпаж 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» (40 БрТА) завдав точного удару по засобах ретрансляції та радіоелектронної боротьби «Поле-21» противника на Запорізькому напрямку. Про це повідомили бійці Повітряних сил ЗСУ в блозі «Соняшник».

Для атаки використали дві авіабомби AASM HAMMER. За попередніми даними, затримка детонатора становила 0,25 секунди, тому боєприпаси пробили ціль і вибухнули на виході.

Засоби радіоелектронної боротьби «Поле-21» росіян на Запорізькому напрямку. Фото: кадр із відео

Це тимчасово вивело з ладу російські засоби РЕБ, що значно полегшить роботу українських підрозділів і розвідки. Відео удару вже опубліковано.

Нагадаємо, український винищувач МіГ-29 із 40-ї бригади тактичної авіації «Привид Києва» завдав точного удару авіабомбами AASM HAMMER по підвалах, де засіли російські штурмовики, які готувалися до атаки.

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