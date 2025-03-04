Прикордонники розбили фортифікації та засоби зв'язку окупантів на Луганщині

Прикордонники розбили фортифікації та засоби зв'язку. Фото: скріншот

Українські військовослужбовці за допомогою FPV-дронів розбили фортифікації та засоби зв'язку російських загарбників. Це сталося на Луганщині. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Хортиця».



«Оператори ударних FPV-дронів комендатури «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону успішно відпрацювали по позиціях окупантів, техніці, засобах звʼязку та фортифікаційних спорудах російських загарбників на Луганщині», — йдеться у повідомленні.



Раніше писали, що українські бійці продовжують ліквідувати ворожі системи радіоелектронної боротьби (РЕБ). Декілька таких установок було знищено на лівому березі Дніпра.