Артилерія та дрони НГУ знищили російських військових, які намагалися наблизитися до українських позицій під Покровськом

Російські загарбники на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Артилерія та безпілотники 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ знищили російських окупантів, які намагалися наблизити до українських позицій на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбы оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



За словами військових, ЗС РФ безрезультатно намагаються штурмувати позиції Сил оборони України на цьому напрямку.



«Окупанти в пішому порядку роблять спроби наблизитися до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в українській обороні, щоб просунутися вперед. Для боротьби з окупантами воїни бригади «Спартан» використовують усі наявні засоби. Зокрема, дрони та артилерію, щоб не допустити ворога до позицій нашої піхоти», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку.