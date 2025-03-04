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Артилерія та дрони НГУ знищили російських військових, які намагалися наблизитися до українських позицій під Покровськом

04 березня 2025, 17:21

Артилерія та дрони НГУ знищили російських військових, які намагалися наблизитися до українських позицій під Покровськом

Російські загарбники на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео Російські загарбники на Покровському напрямку. Фото: кадр із відео

Артилерія та безпілотники 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» НГУ знищили російських окупантів, які намагалися наблизити до українських позицій на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбы оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».

За словами військових, ЗС РФ безрезультатно намагаються штурмувати позиції Сил оборони України на цьому напрямку.

«Окупанти в пішому порядку роблять спроби наблизитися до українських позицій. Загарбники постійно шукають шпарини в українській обороні, щоб просунутися вперед. Для боротьби з окупантами воїни бригади «Спартан» використовують усі наявні засоби. Зокрема, дрони та артилерію, щоб не допустити ворога до позицій нашої піхоти», – розповіли в ОСУВ «Хортиця».

Нагадаємо, що українські снайпери знищили групи російських військових на Покровському напрямку.

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