До Краматорська доставили сучасні автомобілі швидкої допомоги від міжнародної організації

Сучасні автомобілі швидкої допомоги від міжнародної організації прибули до Краматорська Донецької області. Фото: МВА

Краматорськ отримав сучасні автомобілі швидкої допомоги від міжнародної організації CARE. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що два повністю укомплектовані автомобілі спеціалізованої медичної допомоги передала міжнародна гуманітарна організація CARE на баланс Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради.

«Ця ініціатива спрямована на покращення доступу до медичних послуг у прифронтових районах, де важливо оперативно реагувати на виклики та забезпечувати лікарів необхідним транспортом», — йдеться у повідомленні.

Нові автомобілі оснащені апаратами для ультразвукової та кардіографічної діагностики, а також медичними приладами для вимірювання тиску та рівня цукру в крові.

«Це дозволить лікарям не тільки надавати екстрену допомогу, але й проводити повноцінні первинні та спеціалізовані консультації пацієнтів прямо на місці», — зазначили у МВА.

За словами генерального директора Центру первинної медико-санітарної допомоги №1 Краматорської міської ради Олександра Власенка, наявність такого транспорту значно покращить доступність медичних послуг.