Суд зобов'язав школи Удмуртії повісити карти РФ з анексованими регіонами

Суд в Удмуртії ухвалив, що навчальні заклади повинні розмістити в кабінетах географії карти Росії, що включають анексовані українські території. Про це повідомляє ASTRA.



Прокурор міста Сарапула подав позов проти місцевого ліцею №18, вказавши, що навчальний заклад «не оснащений настінними географічними картами Російської Федерації, що відображають актуальний стан територіальної цілісності держави».



Суд задовольнив позов і зобов'язав школу встановити «правильні» карти з позначенням «ЛНР», «ДНР», Запорізької та Херсонської областей у складі РФ. Крайній термін виконання рішення — 31 серпня 2025 року.



Аналогічне рішення винесено в Можгинському районі Удмуртії. Там суд заявив, що відсутність таких карт «суперечить принципу територіальної цілісності Російської Федерації» і може «формально створити загрозу здійснення екстремістської діяльності». Місцеві школи зобов'язали усунути «порушення».