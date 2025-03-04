Марін Ле Пен засудила рішення Трампа про призупинення допомоги Україні

Марін Ле Пен у парламенті Франції. Скрін з трансляції

Одна з лідерок французької партії правих популістів Національне об'єднання Марін Ле Пен засудила рішення влади США призупинити військову допомогу Україні. Вона заявила про це в коментарі газеті Le Figaro.



Ле Пен назвала це «дуже жорстким» кроком щодо українських воїнів, які «захищають свою країну».

«Подібне рішення через своє блюзнірство, на мою думку, заслуговує на осуд», — заявила вона.

Хто така Марін Ле Пен

Марін Ле Пен давно у французькій політиці. Була депутаткою парламенту, тричі балотувалася на пост президента Франції, у тому числі у 2022 році, поступившись перемогою Макрону. Вона є дочкою французького політика-націоналіста Жана-Марі Ле Пена.



Як і багато правих популістів у країнах Євросоюзу, Ле Пен відома критикою НАТО, заявами про «багатополярний світ». Неодноразово виступала за «поглиблення співпраці з Росією».

17 березня 2014 року Марін Ле Пен визнала законними результати так званого «референдуму» про статус Криму, що відбувся 16 березня 2014 року.



Після анексії Криму Росією та розв'язання росіянами війни на Донбасі, Ле Пен неодноразово заявляла про небажання французів бачити Україну в складі ЄС. Крім того, ЗМІ заявляли у 2014 році про кредитування передвиборчої кампанії партії Ле Пен російськими банками.

У 2022 році засудила вторгнення Росії в Україну, але закликала зайняти збалансовану позицію з цього питання та приймати санкції таким чином, щоб вони наближали досягнення миру, та не руйнували французьку економіку. Також вона наголосила на необхідності збереження союзу з Росією у сфері безпеки, вважаючи зближення Росії та Китаю небезпечним для Франції.



Нагадаємо, сьогодні вночі ЗМІ США написали про те, що президент США Дональд Трамп наказав припинити абсолютно всю військову допомогу Україні, щоб посилити тиск на Володимира Зеленського.



Своєю чергою Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир.