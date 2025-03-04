США продовжують надавати Україні розвіддані після рішення Трампа призупинити військову допомогу – ЗМІ

США продовжують ділитися розвідувальними даними з Україною. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерело, знайоме із ситуацією.



Надання розвідданих продовжується після того, як президент США Дональд Трамп у понеділок наказав призупинити постачання американської військової допомоги Україні.

Нагадаємо, що 4 березня стало відомо про «заморожування» президентом США Дональдом Трампом американської військової допомоги Україні.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військова допомога Україні від США через польський хаб зупинена.