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Зеленський прокоментував призупинення військової допомоги США та дав доручення міністру оборони та розвідці

04 березня 2025, 20:39

Зеленський прокоментував призупинення військової допомоги США та дав доручення міністру оборони та розвідці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео Президент України Володимир Зеленський. Фото: кадр із відео

Сьогодні багато українців цікавить питання подальшої військової допомоги США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він доручив міністру оборони України, керівникам розвідок та дипломатам зв'язатися зі своїми колегами у США та отримати офіційну інформацію.

«Люди не повинні здогадуватись. Україна та Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. Особливо, коли йдеться про захист життів під час повномасштабної війни. Звісно, ми в Україні не один тиждень отримували різні сигнали. І вже був прецедент зупинки допомоги. Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливими є нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 4 березня стало відомо про «заморожування» президентом США Дональдом Трампом американської військової допомоги Україні.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що військова допомога Україні від США через польський хаб зупинена.

На фоні цього Зеленський звернувся до адміністрації Трампа та запропонував перші етапи закінчення війни.

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